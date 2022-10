Iran, Borrell: "L'Ue vaglia anche sanzioni per reagire alla morte di Mahsa Amini e alle repressioni"

"Con gli stati membri continueremo a vagliare tutte le opportunità a nostra disposizione anche eventualmente misure restrittive per reagire all'uccisione di Mahsa Amini e alle reazioni nei confronti delle dimostrazioni. Quando dico misure restrittive sto utilizzando le parole del Trattato: nel trattato non si usa il termine sanzioni, nel Trattato si parla di misure restrittive". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, intervenendo al Parlamento europeo con una informativa sulla morte di Mahsa Amini e la repressione dei manifestanti per i diritti delle donne in Iran.

"Chiediamo un'indagine per fare luce sui fatti", ha affermato Borrell in merito agli ultimi sviluppi in Iran dopo le "centinaia" di manifestazioni di protesta per la morte di Mahsa Amini, stigmatizzando "una repressione che oggi è costata la vita a decine di persone". "Anche internet è stato chiuso in tante parti del Paese - ha anche segnalato l'Alto rappresentante dell'Ue -. Gli iraniani così hanno perso accesso alle informazioni in merito a quello che stava succedendo e non hanno potuto usare le piattaforme online per manifestare il proprio dissenso. Questa è una deliberata violazione della libertà di espressione".

"Credo che sia importante che il Parlamento Europeo dia prova di una reazione compatta da parte di tutta l'Ue", ha affermato Borrell. "Per quanto mi riguarda per quanto riguarda i 27 stati membri, a loro nome il 26 settembre ho espresso una ferma critica nei confronti dell'uso sproporzionato delle repressioni".

Il bilancio delle vittime della protesta sale a 154 morti, secondo le Ong

Sale ad almeno 154 persone uccise il numero delle vittime della violenta repressione delle proteste scatenate dalla morte mentre era in arresto della giovane Mahsa Amini. La stima è stata diffusa dall'Ong Iran Human Rights, che ha sede a Oslo in Norvegia. Secondo le informazioni, i morti sono distribuiti in 17 province, in particolare Sistan, Baluchistan, Mazandaran, Gilan e Azerbaigian occidentale. Nella sola città di Zahedan, nelle proteste sono morte 63 persone.

"L'uccisione dei manifestanti in Iran, in particolare a Zahedan, equivale a crimini contro l'umanità. La comunità internazionale ha il dovere di indagare di impedire che la Repubblica islamica ne commetta altri", ha dichiarato in un comunicato il direttore dell'Ong, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Si legge nell'aggiornamento pubblicato oggi dalla Ong: "Si ritiene che almeno nove vittime abbiano meno di 18 anni, ma non tutti sono stati verificati attraverso prove documentali. Iran Human Rights sta lavorando per ottenere conferma della loro età. Alcuni sono stati uccisi sul colpo, altri sono deceduti in seguito alle ferite riportate. Il maggior numero di morti è stato registrato il 21, 22 e 30 settembre".

"I decessi sono stati registrati in 17 province: Sistan e Baluchistan: 63 persone; Mazandaran: 27 persone; Gilan: 12 persone; Azerbaigian occidentale: 11 persone; Kurdistan: 8 persone; Kermanshah: 7 persone; Teheran: 6 persone; Alborz: 5 persone; Khorasan-Razavi: 3 persone; Kohgiluyeh e Boyer Ahmad: 2 persone; Isfahan: 2 persone; Zanjan: 2 persone; Qazvin: 2 persone; Semnan: 1 persona; Ilam: 1 persona; Azerbaigian orientale: 1 persona; Bushehr: 1 persona".

"Il 30 settembre, la gente si è riunita dopo la preghiera del venerdì a Zahedan per protestare contro lo stupro di una ragazza baluci di 15 anni da parte del capo della polizia di Chabahar. La manifestazione è stata repressa nel sangue dalle forze di sicurezza. Da allora è stato chiamato il venerdì di sangue di Zahedan. Il numero delle persone uccise era stato indicato come 41 dalla Campagna degli attivisti baluci, ora aggiornato a 63 persone. Ieri, altri quattro cittadini baluci che viaggiavano su un'auto scoperta sono stati uccisi da un elicottero militare a nord di Zahedan. Iran Human Rights non ha considerato le loro morti nel conteggio". Molti dei feriti sono gravi e si teme che il bilancio possa ulteriormente aggravarsi, continua la nota dell'Ong. Negli ultimi giorni, le proteste sono state soprattutto nelle università.