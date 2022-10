Iran, continua la solidarietà. A Roma: "Ci controllano anche qui, abbiamo paura di ritorsioni"

Non si ferma la solidarietà per il popolo iraniano, a Roma oggi una manifestazione in piazza della Repubblica che raccoglie associazioni e cittadini comuni, tra loro anche molti iraniani esuli in Italia. "Donna, vita, libertà" si legge nel volantino, il grido che è lo slogan delle proteste in Iran e nel mondo.

"Con il cuore pieno di indignazione, ci riuniremo in piazza, per gridare la nostra rabbia contro gli atti criminali del regime islamico in Iran e per manifestare solidarietà con le donne e il popolo iraniano. Per riunire cittadini di tutte le età, razze, religioni per parlare in difesa del popolo iraniano, in particolare delle donne coraggiose, che stanno attivamente protestando contro il loro regime brutale e cercano di sostituirlo con uno che rispetti la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto", scrive il collettivo.

Le proteste chiedono la fine del sistema politico e legale profondamente misogino che la dittatura iraniana impone da più di quattro decenni. I manifestanti chiedono un cambio di regime. Mentre il regime iraniano spegne Internet in tutto il paese e uccide i manifestanti indiscriminatamente, il popolo iraniano chiede ripetutamente che la comunità internazionale dia loro voce e amplifichi le sue richieste.

Dalla piazza di Roma dicono di essere informati su quello che succede in Iran: “arrivano in continuazione video e messaggi in farsi, ce li traducono”, ci dice un giovane uomo. Sanno quanto dure siano le proteste e la repressione da parte della polizia iraniana. Studenti, lavoratori, donne, uomini, continuano a scendere nelle piazze. Molti vengono arrestati, altri picchiati, mentre alcuni perdono perfino la vita. Ci mostrano messaggi in cui si legge che almeno 2 studenti sono morti mentre manifestavano a scuola: è successo ad Ardabil nell'Azerbaigian persiano, e a Oroumieh a Ovest. 37 gli studenti arrestati. Sui social si fa appello ai genitori affinchè i ragazzi non vadano a scuola, perchè potrebbero non tornare a casa.

Incontriamo Mariah, nome di fantasia, che partecipa alle proteste romane da quando sono cominciate. Vive a Roma da qualche anno dove studia all'università. E' spigliata e parla già bene italiano. A Rainews.it dice di appoggiare la protesta anti-velo con tutta se stessa ma che ha paura di mostrare il suo volto, come molte altre sue concittadine, in piazza anche loro. Eppure “Ci controllano anche qui” - dice - “Si infiltrano e ci minacciano dicendo che ci hanno viste partecipare alla manifestazione precedente (quella del 1 ottobre) e che se continueremo, ci saranno conseguenze”. Mariah dice che “uomini in borghese, sempre gli stessi, li conosciamo" controllano anche i loro social e forse anche le loro email. “Noi qui non abbiamo paura, ma ci preoccupiamo per ritorsioni sulle nostre famiglie in Iran”.