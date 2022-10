Iran, l'ex funzionario Unicef Namazi e il figlio possono lasciare il Paese

Secondo il portavoce delle Nazioni Unite, Stephan Dujarric, il segretario generale Antonio Guterres è soddisfatto della riuscita dell'operazione: Namazi può partire e il figlio è libero dalla detenzione. La notizia del rilascio e dell'autorizzazione a lasciare il paese è stata confermata dal responsabile per le questioni internazionali della giustizia iraniana Kazem Gharibabadi , citato dall'Irna.

Namazi, 85 anni, ex-funzionario Unicef, era stato incarcerato nel 2016 con l'accusa di spionaggio con una condanna a 10 anni. Nel 2015 si era recato in Iran per premere per il rilascio di suo figlio Siamak, 50 anni, accusato di spionaggio prima del padre. Entrambi erano stati condannati nell'ottobre 2016. Il padre era stato posto ai domiciliari nel 2018 a causa delle sue condizioni di salute.

Insieme alle proteste fa notizia il rilascio in Iran di Baquer Namazi, l'iraniano-americano detenuto insieme con suo figlio Siamak, a cui l'Iran ha concesso anche l'autorizzazione a lasciare il paese della Repubblica islamica per motivi umanitari.

Namazi padre aveva ottenuto il congedo medico nel 2018, in cura da quattro anni nella sua casa di Teheran perchè le autorità iraniane non gli avevano permesso di lasciare il Paese. Il figlio Siamak era rimasto in carcere nella prigione di Evin a Teheran, la più temuta della Repubblica.

A giugno Namazi aveva pubblicato un editoriale sul Ny Times in cui "implorava" il presidente Usa Joe Biden di considerare uno scambio di prigionieri con Teheran per consentirgli l'espatrio.

Sullo sfondo della vicenda c'è l'accordo sul nucleare iraniano e sui social emerge la preoccupazione che questo "scambio" influisca anche sugli effetti della protesta anti-velo che scuote in questi giorni la Repubblica islamica a guida sciita. Protesta che ha fatto quasi cento vittime e migliaia di fermi.

Il dipartimento di Stato americano osserva come gli "sforzi" siano "tutt'altro che finiti. Rimaniamo impegnati e determinati a garantire la libertà di tutti gli americani detenuti ingiustamente in Iran e altrove", che "dovrebbero ricongiungersi con i loro cari il prima possibile".

L'Iran rivendica ora lo sblocco di circa 7 miliardi di dollari di fondi congelati all'estero dopo la "conclusione dei negoziati con gli Usa Stati Uniti per il rilascio dei prigionieri di entrambi i Paesi", prosegue l'agenzia.

Miliardi di dollari in fondi iraniani congelati in diversi Paesi come Cina, Corea del Sud e Giappone, da quando gli Stati Uniti hanno reimposto dure sanzioni alla Repubblica islamica nel 2018, dopo essersi ritirati unilateralmente dall'accordo sul nucleare di Teheran.