Iran: l'Isis rivendica l'attacco al mausoleo di Shiraz, almeno 13 morti

L'Isis ha rivendicato l'attacco compiuto oggi contro un luogo di culto sciita a Shiraz, nell'Iran meridionale, che secondo i media locali ha provocato la morte di 13 persone. Un combattente dello stato islamico avrebbe aperto il fuoco contro i pellegrini "uccidendone almeno 20 e ferendone decine" stando alla rivendicazione del gruppo islamista sunnita diffusa via Telegram, ma il computo ufficiale delle vittime per ora si tiene più basso.

L'attentato avvenuto nel sud dell'Iran ha il sapore di un attacco politico-religioso contro un luogo di culto sciita. La tv di stato parla anche di 40 persone ferite" nell'attacco.

Il santuario di Shahcheragh ospita la tomba di Ahmad, fratello dell'Imam Reza, l'ottavo imam sciita sepolto a Mashhad (nord-est). I media inizialmente hanno parlato di tre aggressori, due dei quali sarebbero stati già arrestati. Tuttavia, il capo dell'Autorità giudiziaria locale, Kazem Moussavi, ha affermato in televisione che "era coinvolto un solo terrorista in questo attacco: "Un terrorista affiliato a gruppi takfiri è stato arrestato", ha aggiunto in televisione. Il termine takfiri designa in Iran e in diversi paesi i gruppi jihadisti o radicali islamisti sunniti.

Tra le vittime, secondo l'agenzia di stampa, una donna e due bambini. "I terroristi arrestati non sono iraniani", ha aggiunto la stessa fonte, senza ulteriori dettagli. La presidenza iraniana ha rilasciato in serata un comunicato accusando "i nemici dell'Iran" che cercano "di dividere i ranghi uniti della nazione dalla violenza e dal terrore, e promettendo una risposta severa da parte delle forze di sicurezza "agli sponsor e ai registi di questo crimine cieco".

Il Santuario di Shahcheragh è il luogo di culto più venerato del sud dall'Iran. All'inizio di aprile un cittadino straniero di 21 anni "di origine uzbeka" ha accoltellato a morte due religiosi sciiti e ne ha ferito un terzo nel cortile del santuario dell'Imam Reza a Mashhad, la seconda città dell'Iran. Accusato di "moharebeh" (essere un "nemico di Dio" in persiano), l'aggressore è stato impiccato il 7 giugno nella stessa città, secondo l'Autorità Giudiziaria.