Le manifestazioni in Iran: scendono in piazza le ragazze delle superiori

Da quasi tre settimane continuano in Iran le proteste in nome di Mahsa Amini, la 22enne curda morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Ieri studentesse delle scuole superiori hanno dimostrato per le strade in varie città togliendosi il velo e già dalla scorsa settimana molti studenti universitari si sono uniti alle dimostrazioni. Dal Paese arrivano con difficoltà notizie e immagini anche perché le autorità hanno limitato l'uso di Internet.