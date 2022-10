Iran, parla il leader supremo Khamenei: "Disordini per morte Mahsa Amini ideati dagli Usa"

Durante il suo discorso il leader sciita ha detto di essere "profondamente addolorato" per la morte della ragazza e che le proteste non sono state programmate e realizzate dai cittadini iraniani.

I recenti "disordini" nel paese contro la morte di Mahsa Amini sono stati "ideati e pianificati dagli Stati Uniti, dal falso e usurpatore regime sionista e dai loro seguaci". Lo ha dichiarato il leader iraniano Ali Khamenei nella sua prima reazione alle proteste in tutto il paese dopo la morte della giovane curda.

Intanto dal paese continuano ad arrivare video e foto delle proteste. La notte scorsa repressione e terrore seminato delle forze di sicurezza iraniane si sono succeduti in uno dei principali atenei di Teheran, l'Università Tecnologica di Sharif.

Sull'onda delle proteste per la morte di Mahsa Amini, la ragazza curda morta dopo l'arresto della polizia, ci sono stati forti scontri tra gli studenti del prestigioso ateneo e le forze di sicurezza. I disordini sono cominciati in prima serata quando è apparso un contingente di uomini in borghese, su camioncini, che ha fatto qualche arresto e usato manganelli.

Con il passar delle ore e il proseguimento delle proteste, gli agenti hanno cominciato a sparare proiettili di gomma, lacrimogeni e spruzzare vernice.

Gli studenti hanno sbarrato le porte dell'università e si sono ritrovati circondati dalle forze di sicurezza. "Donna, vita, libertà", gridavano, "gli studenti preferiscono la morte all'umiliazione", ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Ad un certo punto è arrivato lo stesso ministro della Scienza nel tentativo di calmare la situazione.