Ancora hackerato server atomico. Teheran: "presto risposta a sanzioni Ue sulle proteste per Mahsa"

E' guerra tra Iran e Unione Europea sulle sanzioni che quest'ultima sta imponendo alla Repubblica islamica per la vendita di armi alla Russia e per il pugno duro sulle proteste in nome di Mahsa Amini che scuotono il paese da sei settimane. Al centro del contendere ci sono le sanzioni, che evidenziano anche le piccole crepe interne che si cominciano a intravedere dall'interno della teocrazia guidata dai mullah sciiti.

L'Iran contesta fortemente le sanzioni formulate dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, secondo cui la Repubblica islamica deve pagare per la dura repressione mostrata nelle proteste, in corso da oltre un mese, per la 22enne curda morta in custodia della polizia "morale".

Il portavoce del ministero degli esteri di Teheran Nasser Kanani dice che "Il comportamento di alcuni paesi occidentali, tra cui la Gran Bretagna, nel sostenere le "rivolte" in Iran è illegittimo e irresponsabile, porta insicurezza in altri paesi, l'Iran risponderà attraverso il diritto internazionale".

Ma alla base della decisione sulle sanzioni c'è anche la vendita di droni kamikaze iraniani alla Russia per la guerra in Ucraina. Per Bruxelles parla oggi il portavoce per la Politica estera Peter Stano "È inaccettabile fornire aiuti militari alla Russia per portare avanti la sua campagna di morte di civili ucraini". "Le sanzioni che abbiamo adottato contro l'Iran non sono simboliche, sono molto pratiche e siamo pronti a intraprendere ulteriori passi se sarà necessario", ha annunciato.