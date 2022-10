Iran, operai e studenti: la protesta su due corsie che minaccia il regime

L'Iran ha intensificato la repressione delle aree curde nell'ovest del Paese mentre infuriano le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini in tutto il paese. Scioperi nelle università e nelle fabbirche petrolchimiche minano il regime nelle fondamenta, in quella che non è solo una rivolta delle donne, ma una protesta in cui chi scende in piazza a proprio rischio e pericolo, donne e uomini, chiede riforme sociali e soluzioni alla crisi economica seguita alle sanzioni, alla povertà dilagante e alla corruzione. Per questi motivi l'attuale protesta, giunta alla quarta settimana, rappresenta una delle maggiori sfide per la teocrazia iraniana dal Movimento dei Verdi del 2009.

Gli attivisti affermano che la polizia antisommossa ha sparato a Sanandaj, la capitale della provincia del Kurdistan iraniano, a circa 400 chilometri (250 miglia) a ovest di Teheran, città di proveniemza di Amini. Un video pubblicato online da un gruppo curdo chiamato Hengaw Organization for Human Rights mostra strade buie in cui alcuni cecchini sparano apparentemente contro abitazioni residenziali. “Per non far uscire i manifestanti di casa” dicono sui social. Un altro ha mostrato una falange di forze di sicurezza motocicliste che si muovono attraverso le strade sempre a Sanandaj. “Secondo quanto riferito, hanno rotto i finestrini di centinaia di auto nel quartiere di Baharan”. L'Iran non riconosce per ora, la repressione. Amnesty International ha criticato le violenze.