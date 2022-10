Iran, un'altra 16enne muore dopo pestaggio in una scuola, quasi 900 arresti nel nord-ovest

Ancora scioperi e proteste tra studenti e lavoratori in Iran, ad un mese dalla morte di Mahsa Amini, la giovane curda arrestata e poi morta per non aver indossato correttamente il velo islamico. In prima linea nelle piazze e nelle università ci sono giovani e giovanissimi.

Dopo Nika Shahkarami, un'altra minorenne è morta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza in azione in una scuola di Ardabil nel nord ovest del paese. Si tratta di Asra Panahi, studentessa di 16 anni, percossa perché, assieme ad altre compagne di classe, si era rifiutata di cantare un inno dedicato alla guida suprema Ali Khamenei. Lo denuncia su Telegram il Consiglio di coordinamento del sindacato degli insegnanti iraniano secondo cui oltre a Asra altre ragazze sono state trasferite in ospedale dopo il pestaggio, perchè non volevano cantare. La notizia col volto della giovane fa immediatamente il giro del web.

Secondo il sindacato, la ragazza sarebbe morta in seguito al pestaggio mentre, in un'intervista trasmessa da un canale televisivo vicino alle guardie della rivoluzione, un uomo identificato come lo zio di Asra dice che la nipote avrebbe perso la vita per un problema cardiaco congenito. La stessa diagnosi usata dalla polizia per giustificare la morte di Amini. Il sindacato ha denunciato "comportamenti brutali" da parte delle forze di sicurezza che la scorsa settimana hanno effettuato raid in varie scuole del paese dopo che studentesse di vari istituti si erano unite, filmandosi senza il velo o cantando slogan contro Khamenei.