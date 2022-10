Agenzia Irna: rilascio americani porterà allo sblocco dei fondi iraniani all'estero. Usa: falso

Gli Stati Uniti hanno respinto le rivendicazioni iraniane secondo cui il rilascio di due americani detenuti da Teheran porterà allo sblocco dei fondi iraniani all'estero. Baquer Namaz, 85 anni, è stato autorizzato a lasciare l'Iran per curarsi all'estero, e suo figlio Siamak, 50 anni, è stato scarcerato a Teheran, hanno detto sabato le Nazioni Unite. L'Iran chiede ora lo sblocco di circa 7 miliardi di dollari di fondi congelati all'estero.

"Con la conclusione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti per il rilascio dei detenuti di entrambi i Paesi, verranno sbloccati 7 miliardi di dollari", ha annunciato l'agenzia di stampa statale Irna. Ma il Dipartimento di Stato americano ha respinto qualsiasi collegamento come "categoricamente falso".

"Baquer Namazi è stato ingiustamente detenuto in Iran e poi non gli è stato permesso di lasciare il Paese dopo aver scontato la pena, nonostante la sua ripetuta richiesta di cure mediche urgenti", ha spiegato un portavoce. Miliardi di dollari in fondi iraniani sono stati congelati in diversi paesi, in particolare Cina, Corea del Sud e Giappone, da quando gli Stati Uniti hanno reimposto sanzioni severe alla Repubblica islamica nel 2018 dopo essersi ritirati unilateralmente dall'accordo nucleare di Teheran con le potenze mondiali.