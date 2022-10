Israele e Libano vicini a un accordo sui confini marittimi. Lapid: "Siamo ai dettagli finali"

Israele e Libano sono vicini a chiudere un accordo sui confini marittimi fra i due Paesi.

Lo ha annunciato il premier israeliano Yair Lapid nella riunione di governo a Gerusalemme. "Stiamo discutendo dei dettagli finali - ha detto Lapid - e per questo non si può dire che sia finita. Ma, come abbiamo chiesto fin dal primo giorno, l'offerta protegge tutti gli interessi di sicurezza e diplomatici di Israele". La bozza di intesa è stata trasmessa ad entrambe le parti dall'inviato Usa per l'energia Amos Hochstein.

"Sono occorsi 10 anni per conseguire questo accordo che rafforzerà - ha proseguito il premier - la sicurezza e l'economia israeliane".

Lapid, il cui governo è un esecutivo di transizione fino alle elezioni politiche del 1 novembre, ha poi spiegato che, dopo una ultima verifica legale, il testo dell'intesa sarà sottoposto al precedente premier Naftali Bennett e al ministro della difesa, Benny Gantz. Elemento principale del documento - oltre la valenza politica di una intesa tra due Paesi ostili -, è il giacimento in mare di gas di Karish, a lungo disputato con il Libano.