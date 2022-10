Israele martedì per la quinta volta al voto in tre anni e mezzo

A un anno e mezzo dalle ultime elezioni, Israele torna nuovamente alle urne martedì 1 novembre: è la quinta volta in tre anni e mezzo, un fatto eccezionale per lo Stato che non ha mai visto niente di simile dalla sua fondazione nel 1948. L'impasse politica, che sembrava essere stata superata l'anno scorso con la nascita del “governo del cambiamento” - una coalizione di otto partiti che riuniva destra, sinistra e centro, con la partecipazione per la prima volta di un partito arabo-israeliano, Ra'am – è di nuovo in campo con, forse, molte più incognite.

Per i sondaggi anche in questa occasione non sarà facile formare un governo, nonostante la campagna agguerrita del leader dell'opposizione, Benjamin Netanyahu, che spera nel ritorno al potere anche per sfuggire ai suoi guai giudiziari. Il Paese è estremamente polarizzato: forte la divisione 'Bibi si', Bibi no', con i sondaggi che da mesi danno il leader del Likud a un soffio dalla maggioranza di 61 seggi. A preoccupare, in patria e all'estero, è la forte crescita dell'estrema destra di Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, alleati in Sionismo Religioso.

Già alle scorse elezioni nel 2021, l'unione ultra-nazionalistica e religiosa sorprese tutti, conquistando sei seggi; oggi le previsioni sono ancora più rosee e indicano 12-14 seggi, registrando una crescita a spese di altri partiti ma anche la capacità di Ben Gvir di attrarre l'elettorato. Lui già si vede ministro della Sicurezza Pubblica e non ne fa mistero, e Netanyahu - che ha bisogno dei seggi di Sionismo Religioso per raggiungere il numero magico di 61 - non nega ma neanche conferma.