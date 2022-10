Tracce di oppio di 3.300 anni fa ritrovate dentro delle terracotte

Tracce dell'uso di oppio risalenti a 3.300 anni fa sono state trovate in terrecotte scoperte durante uno scavo archeologico in Israele, a Yehud, 11 km a sud-est di Tel Aviv: si tratta della più antica testimonianza dell'uso di sostanze psicoattive nell'odierno Israele (e forse nel mondo).

Secondo Ron Beeri, dell'Authority delle Antichità, l'uso esatto dell'oppio durante la tarda età del bronzo rimane un mistero: "Finora non sono state trovate registrazioni scritte che descrivano l'uso di sostanze stupefacenti nei rituali di sepoltura e possiamo solo fare ipotesi su come venisse usato".

"Può darsi che durante queste cerimonie, condotte da membri della famiglia o da un sacerdote per loro conto, i partecipanti abbiano tentato di risvegliare lo spirito dei loro parenti morti per esprimere una richiesta, ed entrassero in uno stato estatico usando l'oppio",così Beeri.

Due anni fa, i ricercatori avevano identificato come cannabis una sostanza trovata in un tempio di 2.700 anni a Tel Arad, nel sud-est di Israele. Ipotizzarono che fosse stato usato nei rituali religiosi dagli antichi israeliti.