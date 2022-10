Istat, il Covid "entra" nei questionari: saturimetri, sedia per pc (smart working) tra le novità

Ai blocchi di partenza il nuovo censimento sulla popolazione italiana, i cui risultati saranno resi noti a dicembre dell'anno prossimo, nel 2023. Una fotografia importante, non solo economica, ma di vita e società, come si modificano le abitudini i consumi e - in questo caso - le forme del lavoro: dall'aggiornamento del cosiddetto "paniere" - formalizzato nel febbraio di quest'anno - sono entrati di prepotenza, tra i parametri dei questionari prodotti dall'istituto statistico, anche saturimetri , test seriologici , sedia da computer , ed anche la psicoterapia individuale .

Nella rilevazione dei prezzi al consumo l'Istituto inserisce i prodotti "che rappresentano consumi consolidati" , e dunque da quest'anno fanno il loro ingresso nel paniere, anche il p ane di altre farine - nell'ambito del Pane fresco - il Gas di città ed il gas naturale mercato libero, gli Occhiali da lettura senza prescrizione (quelli si acquistano insomma in farmacia o altri esercenti, e non dall'ottico di fiducia). Escono dal paniere 2022 - forse ormai, quasi obsoleti, con il progredire della tecnologia - gli storici Compact disc e l'Hoverboard : quelle piccole piattaforme con due ruote che andavano molto in voga fino a qualche tempo fa, probabilmente soppiantate dagli onnipresenti - nelle città - monopattini .

Il "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni", proseguirà fino a dicembre, coinvolgendo un campione di 1 milione e 326.995 famiglie residenti in 2.531 comuni. "Partecipare al Censimento - ricorda l'Istat - è un obbligo di legge, e la relativa violazione dell'obbligo di risposta prevede pertanto una sanzione".

E' realizzato attraverso due diverse indagini sul territorio:

1. La prima, chiamata "rilevazione da lista", coinvolge quest'anno 998.745 famiglie, che riceveranno una lettera - a firma del presidente dell'Istat - che le invita a compilare il questionario per mezzo della piattaforma online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nell'informativa ricevuta, oppure presso uno dei Centri Comunali di Rilevazione attivi per tutta la durata dell'operazione censuaria. Quest'ultima rilevazione si avvia oggi - 3 ottobre - e si chiude il 12 dicembre 2022.

2. Alla seconda, la "rilevazione areale", partecipano 328mila famiglie, informate tramite una locandina e lettera "non nominativa", presso indirizzi verificati.

La compilazione del questionario avviene con una intervista faccia a faccia, presso il proprio domicilio con un "rilevatore", oppure in un centro comunale.

L'inizio è previsto il 13 ottobre, e terminerà nel prossimo novembre.

L'esito del censimento, questa volta - come tante altre volte in passato - racconterà non solo numeri e percentuali, ma come stiamo cambiando in profondità le nostre abitudini, e - come per esempio con lo smart working - in modo radicale il nostro modo di vivere e lavorare.