Jazz e canzone italiana, un matrimonio felice secondo "Jazz set"

"Il jazz non è un genere lontano dall'Italia, come comunemente si crede. Anzi, il jazz è stato inventato dai siciliani", così inizia “Jazz Set”, il lungometraggio dedicato all'incontro tra la musica cantautorale italiana e il jazz che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre, nell'ambito della rassegna Free Style.

Le parole sono di Lino Patruno, cabarettista e musicista italiano, cofondatore del gruppo musicale I Gufi e ospite d'eccezione del lungometraggio che vuol mostrare cosa può succedere a una canzone popolare riletta dal linguaggio jazz, quindi sottoposta ad improvvisazione.

Jazz Set è il racconto di come ci possa essere un altro tipo di rapporto tra parole e musica, e come l'impatto poetico possa essere sempre originale e declinabile in modo diverso. Il film pone la poesia come strumento per trasformare le parole in arte.

Lino Patruno fa da cicerone lungo il percorso narrativo rivelando al pubblico i segreti del jazz.

La sfida di Jazz Set consiste nel dimostrare come la qualità dell'esecuzione riesca ad evocare parole che non sono mai pronunciate, mentre la canzone d'autore italiana conferisce ai testi una grande importanza. Lì sono i testi che spesso scandiscono l'intera costruzione musicale, mentre nel jazz sono gli strumenti e chi li suona a essere i protagonisti assoluti.

In Jazz Set alcuni dei più importanti musicisti del nostro Paese, come Fabrizio Bosso, Fabio Massimo Colasanti, Roberto D'Aquino, Alfredo Golino, Massimo Moriconi, Simone Salza, Elisabetta Serio e Arturo Valiante, hanno eseguito alcune delle canzoni più belle dei cantautori italiani.

Un esperimento inedito: rendere parlanti gli strumenti, capaci di evocare parole che suscitano ricordi ed emozioni, ma che in quella esecuzione non sono presenti. Il film dimostra come questa sfida possa riuscire. La regia di Steve Della Casa e Caterina Taricano ha voluto mettere al centro della narrazione le idee e il lavoro dei protagonisti, dando ampio spazio soprattutto alla parola e alle note.

Le testimonianze dei musicisti e di Lino Patruno sono accompagnate da altre considerazioni, analisi, riflessioni, da parte di alcuni artisti ed esperti che si sono confrontati nella loro creazione con il jazz.

Non mancano le analisi dell'uso del jazz nel Cinema, e i racconti degli incontri ed esperienze dei musicisti protagonisti del film con alcuni dei grandi artisti italiani, tra cui Mina, Lucio Dalla e Pino Daniele che con il jazz ebbero un rapporto intenso. Da questo lungometraggio è nato anche il gruppo musicale Jazz Set, composto dagli stessi musicisti che vi hanno partecipato e che nel 2023 andranno in tournée, per eseguire dal vivo gli stessi brani raccontati nel film.