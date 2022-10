Misano, tragico incidente durante il Trofeo Italiano Amatori: muore in pista un pilota di 27 anni

Un pilota è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio al circuito di Misano (Rimini), durante il secondo giro della gara di moto classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

É morto il romano Federico Esposto, 27 anni, mentre Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Cesena.

Dopo l'incidente, la manifestazione, con 360 piloti impegnati in diversi challenge, è stata chiusa.

Un altro incidente mortale nel Bresciano

Una giornata tragica, che si era aperta con un'altra carambola mortale che ha coinvolto un giovanissimo. Dopo essere caduto con altri partecipanti sarebbe stato travolto da almeno una moto; dinamica che non ha lasciato scampo ad un 16enne impegnato in una gara regionale di motocross a Rezzato, in provincia di Brescia. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili del capoluogo. Vano purtroppo l'impegno dei sanitari che non hanno potuto strapparlo alla morte.