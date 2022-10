Kasia Smutniak e Sophie Taricone sul red carpet. La ragazza sempre più somigliante a papà Pietro

Kasia Smutniak e la figlia, Sophie Taricone, hanno sfilato l'una accanto all'altra alla Festa del Cinema di Roma. L'occasione è il red carpet per “Il Colibrì”, il film di Francesca Archibugi tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi che aveva vinto il premio Strega nel 2020.

Non è la prima volta che l'attrice e la ragazza compaiono insieme in occasioni mondane: era già successo, per esempio, nel 2018 alla Mostra del cinema di Venezia. Il loro è un rapporto molto affiatato, segnato dalla tragica scomparsa del padre Pietro Taricone, attore e personaggio televisivo italiano che ha perso la vita in un incidente col paracadute nel giugno 2010, quando Sophie aveva solo 5 anni.

I riflettori della Festa del Cinema di Roma hanno sottolineato sia la complicità tra madre e figlia sia la sempre crescente straordinaria somiglianza tra la ragazza ed il papà.

Kasia e Pietro, noto al pubblico per aver partecipato alla prima storica edizione del Grande Fratello, si erano conosciuti nel 2003 sul set del film Radio West e lì era scoppiato il loro amore.

Ora Kasia Smutniak è legata al produttore Domenico Procacci e, nell'agosto 2014, dalla coppia è nato Luca, a cui Sophie è molto legata.