“Dalle 8:40 alle 8:58 del 12 ottobre, nell'Ucraina meridionale, le unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica hanno distrutto almeno quattro elicotteri d'attacco nemici (probabilmente Ka-52 “Alligator”), che fornivano supporto di fuoco all'occupazione terrestre sul fronte meridionale". Lo ha comunicato l'aviazione militare di Kiev sui propri canali social.

“Secondo le prime analisi”, si legge inoltre, “un elicottero è caduto sul territorio liberato il resto dietro la prima linea”. L'Aeronautica ha aggiunto che le forze ucraine hanno aperto il fuoco contro altri due elicotteri, quindi è possibile che il numero di velivoli che risultano abbattuti cresca.

Il costo dell'elicottero russo Ka-52 raggiunge i 16 milioni di dollari. Viene utilizzato per la ricognizione del terreno, il targeting e il coordinamento delle azioni di un gruppo di elicotteri da combattimento. Gli Alligator, in servizio dal 2009, sono noti per la possibilità di trasportare carichi pesanti, per la manovrabilità e per la velocità di punta e utilizzati principalmente per neutralizzare i carri armati.