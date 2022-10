Kiev mette una taglia su Igor Girkin, il "falco" russo che sarebbe tornato al fronte

La direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino ha annunciato l'intenzione di pagare una taglia di 100.000 dollari per la cattura di Igor Vsevolodovich Girkin, noto anche con il nome di battaglia di Igor Strelkov, ex ministro della Difesa dell'autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk. Lo riportano i media ucraini. Girkin è ritenuto colpevole di "attività terroristiche, torture, omicidi e violazioni della sovranità statale”. Su Girkin pende anche un mandato di cattura internazionale diramato dall'Olanda in seguito alle indagini sull'abbattimento del volo civile Boeing 777 MH17, risalente al 17 luglio 2014. Inoltre, lo scorso 10 ottobre, il canale Telegram russo filo-governativo Mash dava conto di un ordine firmato dal capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov e rivolto al Roskomnadzor, l'agenzia federale responsabile della censura, affinché indagasse su alcuni blogger militari, tra i quali Semyon Pegov (WarGonzo), il curatore del canale Telegram GreyZone (vicino al gruppo Wagner), quello di Rybar, e appunto Igor Girkin. Sono accusati di aver gettato discredito sulle forze armate di Mosca nei loro resoconti della controffensiva ucraina.