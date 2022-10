Kiev si prepara al "grande freddo". Tra annunci patriottici e matrimoni ci si attrezza per l'inverno

Fa freddo in Ucraina. Un freddo che d'inverno raggiunge a Dicembre i -6 gradi. Ecco dunque che arrivano le "collette", per finanziare "l'abbigliamento invernale per i nostri soldati nelle trincee", ma a Kiev, sui social si scatena anche la ricerca di modi di superare il generale inverno alle porte.

E dopo i bombardamenti mirati sulle infrastrutture strategiche - leggi: centrali energetiche - gli abitanti della Capitale pubblicano annunci nei mercatini online cercando - o offrendo - fornelletti da campeggio, gruppi elettrogeni, legname, insomma ogni fonte di calore che può aiutarli a superare il grande freddo.

Il "generale inverno" che bloccò Napoleone ed Hitler

Secondo molti analisti, la nuova strategia bellica della Russia mira a colpire le infrastrutture strategiche di energia e riscaldamento in tutta l'Ucraina. La stessa Russia che proprio approfittando del clima invernale, in passato, fermò l'invasione di Napoleone, e poi quella di Hitler. Questo tanti decenni (o secoli) fa, una distanza di epoche che per Putin forse - avvolto nel mito della grande Russia, a metà tra quella zarista e quella sovietica - è sempre attuale.

Il presidente della federazione russa, l'ex agente del Kgb, cresciuto nelle strade malfamate del dopoguerra di Leningrado, che "cacciava i topi" assieme alle gang di bambini, forse ricorda quel freddo, che potrebbe rovesciare l'esito del conflitto sul campo, in questa fase della guerra sbilanciato a favore degli ucraini che dilagano nei territori conquistati solo pochi mesi fa.

E allora, sui social, i mercatini online dei cittadini della Capitale, si riempiono di annunci e foto che sembrano seguire la nuova emergenza per un paese in guerra da più di 8 mesi: "Vendo convettore per riscaldamento", e poi: "Offro gruppo elettrogeno", "Fornelletto da campeggio". Qui un fornelletto da camping, "funzionante", postato su Facebook: la carenza di fonti energetiche ha portato gli abitanti delle località colpite maggiormente (come durante l'assedio di Mariupol) ad arrangiarsi, per cucinare cibo ma anche per riscaldarsi. Fino ad ora la capitale non aveva mai incontrato una interruzione dell'energia ed i razionamenti.



Alcuni post degli abitanti della capitale degli ultimi giorni: ci si prepara ad un inverno freddo, e c'è chi cerca di fare affari, o forse soltanto sopravvivere.

Vanno per la maggiore anche le vendite di capi di abbigliamento invernali: qui una foto di una pelliccia per una bambina, anche questa messa in vendita sui social, con tanto di taglie e misure.

Un termoconvettore, con tanto di scatola originale dell'acquisto.

Il sindaco di Kiev ai concittadini: "Prendete vestiti caldi, acqua, cibo, cariche per i cellulari".

L'ex peso massimo di boxe, Vitali Klitschko, commentava con di sfondo l'ultimo cratere di un missile russo invitando gli abitanti a seguire le sirene d'allarme andando subito nei rifugi in caso di attacco, e di “prepararsi a possibili interruzioni di elettricità e riscaldamento”.

Un altro segnale, di una guerra che sta modificando - ancora una volta - i suoi scenari strategici. Il “grande freddo”, che sta per arrivare anche sulle truppe di soldati ucraini che difendono i territori riconquistati. “Aiutate in nostri soldati”, maglioni, legna, denaro Il progetto Warm defender (letteralmente "difesa del calore"): nei video propagandistici, diffusi anche su Telegram e sui social, la richiesta di supporto della popolazione per aiutare i "nostri soldati in trincea", con denaro e con invio di maglioni, "legna per riscaldare", ed ogni tipo di sostegno.

L'emblema, di una guerra ormai divenuta di logoramento, che si svolge - anche - molto nelle lunghe attese delle trincee di campagna. Nel video propagandistico per la “warm defender”, alcuni soldati siedono accanto ad una stufetta elettica: sono seduti al buio di una trincea di difesa delle postazioni ucraine. La temperatura, in Ucraina, d'inverno raggiunge i picchi del gelo tra Dicembre e Gennaio, arrivando fino a -6 gradi.

Ancora, su Facebook: nonostante la preoccupazione ed 8 mesi della guerra in casa, tra propaganda del governo e - forse - desiderio di speranza, sui social le foto delle stufette si alternano a foto di matrimoni che nonostante il conflitto, continuano a celebrarsi.

La “propaganda” matrimoniale (e di reclutamento" Il governo promuove su tutti i social (ed in manifesti per le strade delle città ucraine), i dati sui matrimoni officiati in tempo di guerra, quasi sempre la "coppia" è formata da un soldato (o soldatessa) e l'altro coniuge in abiti civili.

"147 matrimoni in un giorno: la regione di Dnipropetrovsk ha superato tutte le regioni per numero di matrimoni nel giorno dei difensori e dei difensori - così un recente comunicato del governo su Telegram, Facebook, e Twitter - al secondo posto

c'era Kyiv con 142 matrimoni, e il terzo passo è stata la regione di Lviv, dove 82 coppie si sono sposate il 14 ottobre". "In totale, circa 1.300 coppie sono state legalizzate in Ucraina".

Le immagini su Telegram delle code al Mac Donald's di Kiev: anche queste immagini, sono postate ovunque su ogni piattaforma di social network, il segnale che "la vita continua" malgrado tutto, manifestando un misto di speranza e voglia di distogliere la mente, dalle distruzioni e morti degli ultimi giorni degli attacchi missilistici sulla capitale, ma opportunamente propagandata anche - in alcuni casi - da fonti governative.



