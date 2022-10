Kiev sotto attacco: morti e feriti. Zelensky: "Vogliono spazzarci via dalla faccia della terra"

In seguito all'attacco sei auto hanno preso fuoco e altre 12 sono state danneggiate, ha aggiunto. Sarebbero almeno dieci le esplosioni udite a Kiev da questa mattina alle 8:20 ora locale (le 7:20 in Italia).

"Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra", scrive su Telegram il presidente dell'Ucraina Zelensky . Rivolgendosi alla Russia senza mai citarla direttamente, Zelensky ha detto "distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti".

"Attacchi deliberati sul centro di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro. Un'altra prova dell'inadeguatezza dei terroristi del Cremlino. La Russia non è in grado di combattere sul campo di battaglia ma è capace di uccidere i civili. Abbiamo bisogno di difesa aerea". Ha scritto su Twitter Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“C'è un ''allarme aereo in tutta l'Ucraina'' e non solo a Kiev a Dnipro, colpite nelle ultime ore”, ha scritto su Facebook il presidente ucraino Zekensky nel ''229esimo giorno di guerra totale'', denunciando ''missili che ci stanno colpendo''.

"Il presidente russo Vladimir 'Putin è un terrorista che parla con i missili''. Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha commentato su Twitter il lancio di missili russi questa mattina su diverse città dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev. Ci sono stati ''attacchi missilistici russi multipli in tutta l'Ucraina. L'unica tattica di Putin è il terrore nelle pacifiche città ucraine, ma non distruggerà l'Ucraina'', ha aggiunto il ministro che interromperà il tour in Africa e tornerà immediatamente in Ucraina'.