Kim Jong-un supervisiona i lanci: "Pronti a colpire con armi nucleari"

In un raro scatto diffuso dalla Kcna, l'agenzia di stampa nordcoreana, al fianco di Kim Jong-un appare la moglie Ri Sol-ju. Entrambi indossano giacche verde militare e si tappano le orecchie per coprire il frastuono durante uno degli ultimi lanci missilistici. Secondo alcuni osservatori, la partecipazione della signora Kim denota un cambiamento nel suo status politico. Secondo altri, comparendo al fianco del marito, sottolinea l'importanza di procedere con i test nonostante un momento non facile per il Paese con l'economia perennemente in panne.

Rodong Sinmun/Kcna Kim Jong-un e la moglie

Nel giorno in cui Pyongyang celebra il 77esimo anniversario della Fondazione del Partito dei Lavoratori, mentre centinaia di cittadini portanno fiori alle statue di Kim Il-sung e Kim Jong-il, il Rodong Sinmun dedica al “Rispettato Maresciallo Kim” un resoconto dettagliato delle “operazioni militari” delle ultime settimane accompagnato da scatti fotografici dei momenti salienti. Con la giacca bianca e il grande cappello di paglia in testa o in tenuta militare, Kim Jong-un - che non appariva in pubblico da circa un mese - supervisiona i lanci missilistici, si mette in posa con i soldati, impartisce ordini, parla mentre altri prendono appunti.

Rodong Sinmun/Kcna Kim Jong-un

Ha ispezionato "l'addestramento delle unità di armi nucleari tattiche", ha guidato la simulazione dei pesanti attacchi in un'iniziativa di "monito sulle capacità nucleari" rivolto agli Usa e alla Corea del Sud, ha fornito una "guida sul campo" alle esercitazioni che sono state condotte dal 25 settembre al 9 ottobre, mentre Washington e Seul stavano organizzando le loro manovre navali congiunte su vasta scala nel mar del Giappone coinvolgendo la portaerei Uss Ronald Reagan, un cacciatorpediniere Aegis e un sottomarino a propulsione nucleare, si legge nel resoconto. E ancora, Kim ha guidato i test missilistici - tra cui uno balistico lanciato da sottomarino (SLBM) e un altro "nuovo" balistico a raggio intermedio (IRBM) che ha volato sul Giappone - come "avvertimento e risposta alle esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud", ha riferito il quotidiano. "Il continuo aggravamento intenzionale e irresponsabile delle tensioni da parte degli Usa e del regime sudcoreano innescherà inevitabilmente una risposta più seria" e per questo "dobbiamo inviare segnali più definiti con volontà e azioni più potenti e risolute al nemico", ha detto inoltre il leader, precisando di non aver alcun interesse a dialogare con Washington o Seul. Anzi, supervisionando gli attacchi nucleari simulati agli aeroporti e missilistici ai porti marittimi della Corea del Sud, Kim ha promesso ulteriori dimostrazioni delle sue capacità nucleari per scoraggiare Washington, mentre crescono i timori che il Nord possa condurre a breve la sua settima detonazione atomica.