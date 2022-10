Kim Jong-un fa gli auguri a Putin, nuove esercitazioni di Corea del Sud e Usa

Kim Jong-un è stato il primo capo di Stato (e uno dei pochi) a fare gli auguri al presidente russo Vladimir Putin, nel giorno del suo 70esimo compleanno. In un messaggio, diffuso dall'agenzia di stato Kcna, il leader della Corea del Nord ha sottolineato i "risultati raggiunti da Putin nel costruire una Russia potente" e ha espresso l'auspicio per lo sviluppo di relazioni bilaterali. Putin, ha aggiunto Kim, "gode del rispetto e del sostegno di grandi masse di persone". E ancora: "Oggi la Russia difende in modo affidabile la dignità dello Stato e i suoi interessi fondamentali dalle sfide poste dagli Stati Uniti e dalle loro forze vassalle. Una tale realtà è impensabile senza la sua leadership e la sua forte volontà". Il messaggio di auguri non è che l'ultima dimostrazione del legame tra i due stati stretto ai tempi dell'Unione Sovietica, che appoggiò insieme alla Cina la nascita della Corea del Nord sostenendola nella guerra del 1950-1953 e per decenni fino al crollo negli anni '90. Tanto che senza il suo aiuto, il Paese attraversò anni difficili durante la Grande Carestia. Kim Jong-un, inizialmente “freddo” con la Russia, per le sanzioni imposte al Nord dal Consiglio di sicurezza Onu nel 2006, ha incontrato per la prima volta Putin nel 2019 in un vertice nella città russa di Vladivostok, dopo il fallimento di un altro vertice, quello tra il leader nordcoreano e Trump a Hanoi. Da allora, la Russia si è unita alla Cina nell'opporsi a un inasprimento delle sanzioni, ad esempio ponendo il veto a maggio alla proposta statunitense di applicarne di nuove. La Corea del Nord ha ricambiato il sostegno dato da Mosca dopo l'invasione russa dell'Ucraina. È stato uno dei pochi paesi a riconoscere l'indipendenza delle regioni separatiste ucraine e questa settimana ha espresso sostegno alla proclamata annessione russa di quattro regioni dell'Ucraina. In un recente rapporto per 38 North (sito dedicato all'analisi di questioni nordcoreane), Artyom Lukin, professore alla Far Eastern Federal University di Vladivostok evidenzia che Pyongyang ha iniziato a usare la nuova frase "collaborazione tattica e strategica" per descrivere la sua relazione con la Russia. La stragrande maggioranza del commercio della Corea del Nord passa attraverso la Cina, ma anche la Russia è un partner potenzialmente importante, in particolare per la fornitura di petrolio, anche se Mosca ha sempre negato di aver infranto le sanzioni delle Nazioni Unite. In ogni caso, il commercio e i contatti tra i due paesi, quasi completamente interrotti dopo l'inizio della pandemia, quando la Corea del Nord ha sigillato i suoi confini, potrebbero presto riprendere. I funzionari russi e i leader delle regioni separatiste hanno discusso apertamente di "lavorare su accordi politici" per impiegare da 20.000 a 50.000 nordcoreani, nonostante le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vietino tali accordi, per la ricostruzione delle aree distrutte dalla guerra.

Ansa Kim Jong-un e Putin nel 2019

Intanto Corea del Sud e Stati Uniti hanno avviato nuove esercitazioni marittime nel mar del Giappone-mare dell'Est, dopo i lanci missilistici nordcoreani: sei negli ultimi dodici giorni. Il gruppo navale Usa guidato dalla portaerei "Ronald Reagan", che era stato al centro di precedenti manovre dei giorni scorsi, è ritornato al largo della Penisola coreana dopo aver momentaneamente lasciato l'area. L'ordine è di proseguire nella “deterrenza estesa”, l'impegno statunitense a usare tutti i mezzi disponibili, compreso quello nucleare, per difendere i propri alleati. Come si legge in un comunicato del comando di stato maggiore congiunto di Usa, Corea del Sud e Giappone: "Rafforzeremo in maniera continuativa la nostra postura operativa per rispondere a ogni provocazione nordcoreana attraverso queste esercitazioni congiunte che coinvolgono il gruppo d'attacco della portaerei ridispiegata al largo della penisola come misura per rafforzare l'esecuzione della deterrenza estesa dell'America", si legge nel comunicato dello stato maggiore congiunto. I viceministri della Difesa di Seoul, Washington e Tokyo - Hao Tae-keun, Ely Ratner e Kazuo Masuda - hanno avuto un incontro per discutere la minaccia nordcoreana. Inoltre il ministro della Difesa sudcoreano Lee Jong-sup ha incontrato il comandante delle forze Usa nell'Indo-Pacifico John Aquilino. Proprio le Forze Usa in Corea hanno annunciato di aver acquisito nuovi componenti del THAAD, il sistema antimissilistico Terminal High Altitude Area Defense, basato su missili Patriot PAC-3: sono stati collocati a Seongju, a 296 km a sud di Seoul. Insomma la tensione nell'area non accenna a diminuire dopo l'escalation iniziata con il lancio da parte di Pyongyang di un missile balistico intermedio - il primo dal 2017 - che ha sorvolato il Giappone e che sembra l'ultimo avvertimento prima del prossimo test nucleare del Nord dato ormai per certo da Onu e osservatori.

Ap La Corea del Nord lancia missile balistico che sorvola il Giappone