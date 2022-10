Kryvyi Rih, "Prendete i bambini dalle strade, seguiteli insieme al rifugio", gli appelli sui social

E' il capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Dnipropetrovsk, Oleksandr Vilkul , a comunicare con ogni mezzo disponibile, soprattutto sui social: "Cari residenti di Kryvyi Rih, quello che sto per dire è molto importante", comincia così il messaggio diffuso alla cittadinanza, uno dei tanti che si susseguono, in primis l'invito ad essere coesi e salvare più vite possibile: " Prendete i bambini dalle strade, seguiteli insieme al rifugio , prenditi cura di te e dei tuoi cari", continua Vilkul, nell'appello pubblicato nella notte: una "lista" drammatica, di indicazioni da economia di guerra: "E' necessario ridurre il consumo di elettricità , soprattutto prima delle 22.00: tutte le apparecchiature e gli elettrodomestici ad alta intensità energetica devono essere spenti", continua Vilkul, "segui le regole dell'allerta aerea senza alcuna esitazione".

"Non aiutare il nemico"

"È molto importante non pubblicare video e foto di "arrivi" - scrive Vikul, riferendosi alla pubblicazioni sui social di foto e video che possano aiutare i russi ad identificare e localizzare le forze armate ucraine - "e non condividere la posizione da nessuna parte: non aiutare il nemico". E poi, la cronaca dell'ultimo, feroce attacco missilistico sull'Ucraina: "Più di 30 grattacieli e case private, un ospedale, un liceo e altre strutture sono stati danneggiati a Nikopol: cari compatrioti, vediamo che il nemico è isterico. Che usa tutte le vili tattiche dei terroristi. Ma in nessun caso dovremmo essere intimiditi".