Il rito della campanella, squillante protagonista dei cambi di governo

Suona la campanella. Il segno per chi arriva e per chi lascia. Un campanellino d'argento che simboleggia il passaggio di consegne tra il presidente del Consiglio uscente e il nuovo inquilino di Palazzo Chigi, protagonista di un rito che da tempo caratterizza questo particolare momento istituzionale della politica italiana.

Realizzata in argento con incisa la scritta 'Il Presidente del Consiglio dei ministri' da venticinque anni a ogni cambio di governo viene consegnata in occasione di una cerimonia pubblica dal premier uscente a quello nuovo. Per molto tempo lo scambio è stato fatto, lontano dalle telecamere, nello studio del presidente del Consiglio, con un colloquio privato in cui chi lasciava aggiornava chi arriva sui principali dossier aperti. Poi nel 1996 Romano Prodi vince le elezioni e deve subentrare a Lamberto Dini. Nessuno dei due è amante delle cerimonie fastose, ma i media sono sempre più presenti, la campagna elettorale ha vissuto momenti di grande attenzione mediatica con i duelli tv tra il leader dell'Ulivo e Silvio Berlusconi. Il mondo è cambiato, si guarda sempre più ai dettagli e alle curiosità. E così Massimo Sgrelli, storico capo del Dipartimento del Cerimoniale di Stato di Palazzo Chigi, si pone il problema "di come far vedere e comunicare all'esterno questo importante momento istituzionale" e quindi, ha raccontato in un'intervista, escogita "la stretta di mano e il passaggio della famosa campanella del Consiglio dei ministri davanti ai fotografi".