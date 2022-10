La Cina lancia l'ultimo modulo per completare la sua stazione spaziale permanente Tiangong

La Cina è sempre più vicina a realizzare il suo ambizioso programma spaziale. Ha infatti lanciato il terzo e ultimo modulo per completare la sua stazione spaziale permanente, Tiangong. Uno sforzo lungo più di un decennio per mantenere una presenza costante di equipaggio in orbita.



Il modulo, chiamato Mengtian ("sognare il cielo"), è stato "lanciato su un razzo Long March 5B dal centro di lancio di Wenchang" situato sull'isola tropicale di Hainan, ha riferito il network statale Cctv. Il lancio, avvenuto alle 15.37 locali, le 8.37 in Italia, "è stato un completo successo".



Mengtian è il terzo e ultimo componente di grandi dimensioni della prima stazione spaziale permanente, la Tiangong appunto. Si unirà a Wentian come secondo modulo di laboratorio per la stazione, collegandosi al modulo centrale di Tianhe dove vive e lavora l'equipaggio composto al momento da due astronauti, un maschio e una femmina.



Il laboratorio orbitante Mengtian ha una lunghezza di 17,9 metri, un diametro di 4,2 metri e pesa oltre 23 tonnellate, secondo i designer della Shanghai Academy of Sapcelift Technology, citati dai media cinesi: dopo l'assemblaggio, la stazione spaziale avrà una forma a "T", e i taikonauti - gli astronauti cinesi - avranno a disposizione 110 metri cubi di spazio utilizzabile.

Le immagini del lancio sono state trasmesse dall'emittente televisiva statale China Central Television.