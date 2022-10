Corea del Sud, dodici caccia di Pyongyang in formazione a nord del confine

Dodici aerei militari nordcoreani hanno volato oggi in formazione in un'apparente esercitazione a nord del confine tra le due Coree. In risposta, l'esercito della Corea del Sud ha fatto decollare 30 jet da combattimento.

Secondo lo Stato Maggiore di Seul, otto jet da combattimento e quattro bombardieri "hanno inscenato il volo in formazione a nord del confine aereo intercoreano e si pensa che abbiano condotto esercitazioni di fuoco aria-superficie".

Resta alta la tensione nella penisola coreana e nel Pacifico dopo i ripetuti lanci di missili da parte di Pyongyang che si sono intensificati negli ultimi giorni. L'ultima volta proprio oggi: due SRBM, cioè missili balistici a corto raggio. Entrambi i missili - secondo quanto ha riferito il ministro della Difesa nipponico Yasukazu Hamada, non si sono inabissati nella Zona economica speciale giapponese.

La questione è stata il principale tema del colloquio telefonico tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol che hanno condannato "con forza" i recenti lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord.

Yoon e Kishida, ha dichiarato il vice portavoce presidenziale sud-coreano Lee Jae-myoung in una nota citata dall'agenzia sud-coreana Yonhap, hanno definito i lanci "seri e gravi atti provocatori che minacciano la pace e la sicurezza non solo nella penisola coreana, ma anche in Asia nord-orientale e nella comunità internazionale" e si sono detti d'accordo a "lavorare insieme per rispondere in maniera severa" alla Corea del Nord.

I due leader asiatici, al loro primo colloquio telefonico, si sono detti inoltre d'accordo che le "spericolate provocazioni" di Pyongyang devono essere fermate e che bisogna mandare a Pyongyang il chiaro messaggio che "le provocazioni avranno conseguenze".

La Corea del Nord ha effettuato sei test missilistici negli ultimi dodici giorni, tra cui il lancio, martedì scorso, di un missile balistico a raggio intermedio, che ha sorvolato il Giappone compiendo il tragitto più lungo mai percorso da un missile lanciato da Pyongyang, circa 4.600 chilometri a un'altitudine di mille chilometri, prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico 22 minuti dopo il lancio.

I lanci nordcoreani, inoltre, vengono dopo la conclusione di esercitazioni marittime tra il gruppo navale guidato dalla grande portaerei statunitense Ronald Reagan e unità della marina sudcoreana.

La Reagan, tra l'altro, è appena ritornata nelle acque sudcoreane per guidare un'altra esercitazione, che questa volta vedrà coinvolte anche unità giapponesi, per manovre dedicate alla guerra sottomarina.

Da inizio anno il regime di Kim Jong Un ha effettuato almeno una ventina di lanci, che hanno coinvolto poco meno di 40 missili. Della questione si è parlato anche in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu convocata d'urgenza su richiesta di diversi paesi. Ma non ne è emerso un consenso attorno a una condanna, perché Russia e Cina hanno accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di aver provocato Pyongyang proprio con le loro esercitazioni militari.