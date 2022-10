La Corea lancia un nuovo missile, Usa e Aiea temono test nucleare

La Corea del Nord ha lanciato un "missile balistico non specificato". Ad annunciarlo è stato l'esercito del Sud. E' l'ennesimo lancio di una lunga serie proprio mentre Seul e l'intelligence americana insieme con l'Aiea, temono che Kim Jong Un possa essere vicino a condurre un altro test nucleare."La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato verso il Mare dell'Est", ha affermato il capo di stato maggiore congiunto di Soul, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mar del Giappone.