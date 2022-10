La Corte suprema Usa respinge il ricorso d'urgenza di Trump sul raid dell'Fbi a Mar-a-Lago

Altro rovescio per Donald Trump nell'inchiesta sulle carte classificate sequestrate dall'Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago: la Corte suprema, dove c'è una maggioranza conservatrice che ha contribuito a cementare con tre nomine, ha respinto una sua richiesta d'urgenza per ribaltare una decisione di una Corte d'appello e consentire ad uno special master (un esperto legale terzo) di esaminare i 100 documenti top secret in mano al Bureau.