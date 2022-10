La festa degli insegnanti, tra classe e TikTok. I presidi: "Essenziali, ma vanno valorizzati"

"Nella Giornata di oggi voglio ringraziare tutti i nostri docenti, che, in quest'epoca digitale, sono sempre di più persone di riferimento per i nostri ragazzi. I docenti non solo diffondono il sapere e la conoscenza: aiutano studentesse e studenti a crescere liberi e responsabili".

Il digitale è un mezzo che va affiancato all'educazione tradizionale. La rivoluzione della scuola deve partire dal basso. La corsa a finire i programmi deve sparire. Ognuno di noi docenti deve metterci del suo, per trasmettere la propria materia. Se non diamo un nostro stile all’insegnamento falliamo. Direi a tutti i colleghi ‘siate coraggiosi buttate il cuore oltre l’ostacolo, abbiate una visione’.

Lei nei video non parla solo di fisica. Molto bello è il suo video sulla paura e come gestirla. Cosa consiglierebbe ai suoi colleghi nella giornata degli insegnanti e cosa manca nella scuola secondo lei?

Lo sbarco su TikTok come è avvenuto e come ci si rapporta più di 1 milione di followers? Sono studenti, genitori, colleghi? Come li si tiene agganciati?

Nella giornata in cui si celebrano gli insegnanti, sempre più affaticati e bistrattati dai cambiamenti sociali che appesantiscono l’istituzione scuola siamo partiti da lui, Vincenzo Schettini. Lo intercettiamo mentre è in viaggio per Milano per promuovere il suo libro intitolato come il profilo TikTok, seguito da oltre un milione di followers: “La fisica che ci piace”, già entrato nella classifica dei più venduti.

Eppure la scuola non è sempre un ambiente dove gli insegnanti riescono a trarre soddisfazione dal loro operato, come spiega Antonello Giannelli, Presidente ANP (Associazione Nazionale Presidi) in risposta alle parole del ministro Bianchi: "I docenti, non mi stancherò mai di ricordarlo, rivestono un ruolo essenziale nella società. A loro affidiamo quotidianamente il nostro futuro, cioè i nostri figli. Però non basta ringraziarli, ora è più che mai necessario riconoscere la loro professionalità e il loro ruolo. Questo si può fare iniziando a retribuirli in maniera adeguata e creando una vera e propria carriera docente”.

"La complessità del mondo in cui viviamo -continua Giannelli- rende anche necessaria una campagna di aggiornamento continuo sulla didattica e sulla docimologia. I nostri docenti devono essere messi in grado di affrontare con la massima competenza i repentini cambiamenti che attraversano la collettività per guidare i nostri giovani e renderli consapevoli e autonomi. La scuola è il luogo principe in cui accogliere e governare le sfide tecnologiche e sociali e per fare questo occorre una revisione di strumenti, metodi e contenuti da mettere a disposizione dei nostri docenti".

"Conosciamo bene il grande senso del dovere che caratterizza chi lavora nelle scuole, ma non è giusto continuare ad approfittarne. Siamo come sempre disponibili a riflettere e a progettare, insieme al prossimo Governo e al prossimo Ministro dell'istruzione, una scuola nuova, aperta al futuro e nella quale i docenti siano i protagonisti del cambiamento”.

Un appello chiaro quello del presidente ANP che auspica una scuola nuova che renda veramente onore a chi sceglie il difficile mestiere di educare e formare le future generazioni.