La Lega "opziona" quattro ministeri: Interno, Riforme, Agricoltura e Mit

Viminale, ministero delle Riforme, da intendere in chiave autonomia, Agricoltura e Infrastrutture e Trasporti. Sono i ministeri chiave che la Lega punta ad aggiudicarsi, come emerso nel Consiglio federale del partito. Da quanto si apprende da fonti del Carroccio sarebbero pertanto questi i “desiderata” espressi dalla Lega nell'ambito della formazione del nuovo Governo, ma “di nomi non si è parlato”, assicura chi ha partecipato al summit con Matteo Salvini.