La morte di Martina Rossi: si sono costituiti i 2 ragazzi condannati per tentata violenza sessuale

Si sono costituiti nel pomeriggio nel carcere di Arezzo Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021 per tentata violenza sessuale ai danni della studentessa genovese Martina Rossi. Lo si apprende ad Arezzo. Dopo una prima condanna a sei anni, l'assoluzione in appello a Firenze, annullata poi dalla Cassazione lo scorso anno, Albertoni e Vanneschi avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali.

Martina Rossi morì a 20 anni, il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca, in Spagna), volendo sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura. Era in vacanza nella località turistica con delle amiche. I due imputati, residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo), erano in vacanza nello stesso albergo. La Cassazione condannò Albertoni e Vanneschi spiegando in sentenza che "l'unica verità processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale". Le loro difese invece hanno sempre sostenuto che Martina si sia suicidata.

La costituzione in carcere di Albertoni e Vanneschi dà sfogo oggi, peraltro, alle preoccupazioni del padre di Martina, Bruno Rossi, che nel marzo scorso ebbe modo di lamentarsi pubblicamente del fatto che la condanna, a distanza di mesi, non fosse ancora eseguita. "A sei mesi dalla sentenza della Cassazione ancora la pena non è andata in esecuzione - denunciò - perché la richiesta di affidamento in prova giace in un cassetto, i tempi sono troppo lenti".