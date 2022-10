La Nato terrà un'esercitazione di deterrenza nucleare di routine

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che i trenta paesi dell'Alleanza terranno, la settimana prossima, "un'esercitazione di routine che ha luogo ogni anno per mantenere in sicurezza ed efficace la nostra deterrenza nucleare ”. Il nome in codice è Steadfast Noon, “mezzogiorno costante”, in opposizione alla “mezzanotte” con cui si indica la catastrofe nucleare. Si tiene ogni anno e dura generalmente una settimana, coinvolge jet in grado di trasportare testate nucleari ma senza utilizzare davvero alcun ordigno. Sarà gestita da Stati Uniti, Regno Unito e Francia. “Daremmo un messaggio molto sbagliato se cancellassimo all'improvviso un'esercitazione di routine, pianificata da tempo, perché è in corso la guerra in Ucraina”, ha spiegato il segretario generale oggi in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo che la retorica nucleare del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin è "irresponsabile" e che Mosca “sa che una guerra nucleare non avrebbe vincitore e non deve mai essere combattuta”.

Stoltenberg ha poi confermato il sostegno dell'Alleanza a Kiev “fino a quando sarà necessario”, poiché “il rafforzamento militare” è il modo migliore per “prevenire escalation”, ha bollato come “un segnale di debolezza” gli attacchi missilistici di questi giorni e promesso che "ogni attacco alle infrastrutture critiche di un alleato sarà bilanciato da una risposta unificata di tutta l'Alleanza".