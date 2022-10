La nuova maggioranza vuole prorogare a fine anno le misure per il caro energia

Entro il 22 novembre deve essere convertito in legge il decreto aiuti-ter. Approvato due mesi fa dal governo Draghi, tra le misure al suo interno ci sono i crediti di imposta per le imprese energivore, le garanzie statali sui prestiti alle aziende in crisi di liquidità, lo sconto di 30 centesimi al litro sulle accise su gasolio e benzina, il bonus da 150 euro per chi ha basso reddito.

Alcune di queste misure, in particolare quelle sui carburanti, sono in vigore fino al 30 novembre. La maggioranza emersa dalle elezioni del 25 settembre, in attesa che venga conferito l'incarico di formare un nuovo governo, sta già ragionando su come prorogare tutte le misure fino a dicembre compreso, per poi studiare un pacchetto rinnovato da gennaio. Un'ipotesi è un emendamento allo stesso decreto, ma non è certo che il futuro esecutivo faccia in tempo entro la scadenza del 22. Per guadagnare otto giorni in più sarebbe sul tavolo, in alternativa, anche la possibilità di un decreto apposito.

La buona notizia, comunque, è che i soldi ci sono: replicare a dicembre quanto fatto per ottobre-novembre, aveva già stimato il ministro dell'economia Daniele Franco, costerebbe 4,7 miliardi, meno della metà dei 10 miliardi sbloccati da un deficit inferiore alle previsioni, come certificato dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 settembre.

Il decreto aiuti-ter sarò preso in esame, con tutta probabilità, da una commissione speciale della Camera dei deputati che potrebbe essere istituita nei prossimi giorni per fare fronte ai provvedimenti urgenti in attesa della costituzione delle singole commissioni.