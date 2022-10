La pasta diventa hi-tech, Arduino invita i "makers": "Divertiamoci con l'IoT"

Barilla afferma che il dispositivo può ridurre le emissioni di CO2 fino all'80%, con un notevole impatto positivo sull'ambiente, tenuto conto dei circa 400 milioni di piatti di spaghetti, penne, tagliatelle e via elencando che vengono serviti in tutto il mondo ogni giorno.

Una volta posto sul coperchio del pentolone pieno d'acqua, il “Passive Cooker” avvertirà - via Bluetooth - l'app dedicata (da scaricare sullo smartphone) che la temperatura dell'acqua ha raggiunto i 100 gradi centigradi. “Butta la pasta”, direbbe la mamma. Dopo due minuti, spegnere il fuoco e lasciare che il calore faccia il resto, secondo tempi elencati nella tabella (sempre disponibile su app), per ogni formato e quantità.

Come rendere un'idea così semplice più innovativa? Aggiungendo un tocco hi-tech alla creatività italiana. Non con il sugo, ma con un dispositivo tecnologico a basso costo come la scheda Arduino Nano 33 Ble. Ed ecco il “Passive Cooker”: prevede un guscio fai-da-te creato con la stampante 3D, in filamento resistente alle alte temperature ma biodegradabile, che conterrà all'interno il microcontroller Arduino. Per la realizzazione del progetto ci sono tutte le indicazioni affinché anche i “maker” alle prime armi possano stamparlo e attivarlo.

“Le nonne italiane potrebbero rabbrividire all'idea”: il commento sul blog Arduino, dove si incontrano i “makers” mondiali, riassume la notizia. Ovvero, l'ultima invenzione tech per cuocere la pasta in maniera “sostenibile”, vale a dire con meno consumo energetico e rilascio di CO2.

Il metodo alternativo detto "Cottura passiva" non è una novità, esiste dalla metà del 1800. Quello che si cerca di fare è unire gli appassionati di Passive Cooking e di tecnologia, ben sapendo che facciamo quasi tutto con lo smartphone in mano e allora, perché no? Qualcuno dirà che si potrebbe usare un coperchio di vetro sulla pentola per controllare l'ebollizione, ma non è una soluzione tech e pare poco divertente.

Il blog di Arduino va oltre: “Poiché questo potrebbe essere il modo moderno di cucinare il tuo piatto italiano preferito, perché non renderlo più semplice – e molto più divertente – con un po' di IoT?”, pensando già a possibili sviluppi del dispositivo, per ora più che altro un gadget. L'invito, quindi, fin troppo ghiotto per i “makers”, è: "Ehi, comunità Arduino! Iniziamo a cucinare".