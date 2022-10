La scomparsa di Franca Fendi, la terza delle cinque sorelle della storica casa di moda

È morta Franca Fendi, la terza delle cinque sorelle della storica maison di moda. Si è spenta nella notte nella sua casa di Roma. Era nata nel 1935.

Con Paola, Anna, Carla, scomparsa nel 2017 e Alda aveva gestito la casa di moda fondata dai loro genitori Edoardo e Adele trasformandola in uno dei marchi italiani più prestigiosi al mondo, grazie alla straordinaria qualità e design della sua pelletteria e pellicceria e alla lunghissima collaborazione con Karl Lagerfeld.

Franca Fendi alla presentazione del suo libro nel 2018 aveva sottolineato come, sia con i genitori, sia con i fratelli e poi con i figli avessero sempre preso le decisioni importanti insieme. “Ciascuna di noi – diceva - aveva un ambito di lavoro in cui esprimere la propria creatività”.

Fondata nel 1918 come laboratorio di pellicceria da Adele Casagrande, l'azienda prende l'attuale nome nel 1925 dopo il matrimonio con Edoardo Fendi e la trasformazione della pellicceria nella prima boutique. Agli esordi Fendi produceva solo pellicce e accessori in pelle. La qualità delle borse, degli accessori in pelle e delle pellicce era tale che negli anni 30 e 40 la fama del negozio travalicò il confine nazionale.

Nel 1946 i fondatori lasciarono il controllo dell'attività nelle mani della generazione successiva: l'azienda da questo momento venne gestita dalle cinque figlie di Edoardo e Adele, Paola, Anna, Franca, Carla e Alda.