La sentenza del maxiprocesso contro la mafia dei Nebrodi. Condanne per oltre 600 anni

I giudici del tribunale di Patti hanno disposto 91 condanne per oltre 600 anni di carcere, 10 assoluzioni a al sequestro di beni per circa 4 milioni di euro nel processo "Nebrodi" contro i clan dei pascoli. La pena più alta riguarda Salvatore Faranda, condannato a 30 anni di reclusione.

Antoci: abbiamo fatto semplicemente quello che andava fatto e che da tanti anni non veniva fatto

"Da questa esperienza esce la risposta di un territorio che ha fatto il proprio dovere, abbiamo fatto semplicemente quello che andava fatto e che da tanti anni non veniva fatto. Abbiamo superato il silenzio e tentato di far capire che i fondi europei per l'agricoltura dovevamo andare alle persone per bene e non ai mafiosi, ai delinquenti, ai capimafia". Cosi Giuseppe Antoci, ex presidente del parco dei Nebrodi, scampato a un attentato, attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto, subito dopo la sentenza.

“Questa esperienza dimostra che da un piccolo territorio nasce un protocollo di legalità che viene firmato da tutti i prefetti della Sicilia che diventa legge dello Stato nel 2017 che la Commissione Europea considera tra gli strumenti più importanti di lotta alla mafia sui fondi europei per l'agricoltura” - ha continuato Antoci - "Se questo è stato fatto con dignità e onestà con piccoli passi da persone che hanno ritenuto di poter fare il loro dovere, penso che il segnale che passi è che tutti lo possono fare perché se ognuno fa il proprio dovere avremo sempre meno processi".