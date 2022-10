La sonda Lucy ripassa vicino alla Terra prima di dirigersi verso gli asteroidi di Giove

In questa fascia Lucy passerà vicino a sei meteoriti, raccogliendo dati e informazioni preziose: Eurybates e il suo satellite Queta , Polymele e il suo satellite, Leucus e Orus . Dopo questa osservazione tornerà verso la Terra per ricevere la terza spinta, nel 2030, che le permetterà di raggiungere una laro sciame di meteoriti, questa volta in coda al pianeta Giove, per studiarne una coppia specifica Patroclus e Menoetius , padre e figlio nella mitologia greca, che compiono il loro viaggio nello spazio legati gravitazionalmente l'uno all'altro.

Oggi 16 ottobre la sonda Lucy della NASA, la prima missione mai lanciata verso gli asteroidi troiani di Giove , tornerà verso la Terra sfiorando l’atmosfera, passando in un'orbita molto bassa, a soli 350 chilometri di altezza. Lanciata il 16 ottobre 2021 , Lucy otterrà dalla fionda gravitazionale del nostro pianeta la spinta che le serve per raggiungere questi asteroidi mai visitati prima d'ora. Il suo viaggio durerà altri 11 anni , gli asteroidi troiani si trovano sulla stessa orbita di Giove accompagnandolo nel suo viaggio attorno al Sole.

Passando accanto alla Terra Lucy transiterà su un'orbita più bassa persino della Stazione Spaziale Internazionale, dovrà quindi attraversare una zona piena di satelliti e detriti già in orbita attorno al pianeta. La NASA ha sviluppato alcune procedure per anticipare qualsiasi potenziale pericolo e, se necessario, per eseguire una piccola correzione per evitare una collisione. “Il team Lucy ha preparato due diverse manovre”, afferma Coralie Adam, vice capo del team di navigazione Lucy di KinetX Aerospace a Simi Valley, in California. “Se il team rileva che Lucy è a rischio di collisione con un satellite o un pezzo di detriti, allora, 12 ore prima dell’approccio più vicino alla Terra, il veicolo spaziale eseguirà uno di questi, alterando il tempo di avvicinamento di due o quattro secondi. Questa è una piccola correzione, ma è sufficiente per evitare una collisione potenzialmente catastrofica”.

Lucy sarà visibile ad occhio nudo per la prima volta agli osservatori a terra nell’Australia occidentale intorno alle 18:55 ora locale. Sorvolerà sopra l’Oceano Pacifico nel cono d'ombra terrestre ed emergerà dall’oscurità della Terra sugli Stati Uniti occidentali da dove sarà visibile anche con l'aiuto di un semplice binolcolo.

“L’ultima volta che abbiamo visto il veicolo spaziale, era sulla rampa di lancio”, ha detto Hal Levison, ricercatore principale di Lucy presso il Southwest Research Institute (SwRI) di Boulder, in Colorado. “E questa volta Lucy sarà nel cielo”. Passando vicino alla Luna, Lucy scatterà alcune altre immagini di calibrazione prima di continuare nello spazio interplanetario. “Sono particolarmente entusiasta delle immagini che Lucy prenderà della Luna”, ha detto John Spencer, vice scienziato del progetto SwRI: “Questa sarà la prima opportunità per calibrare la capacità di Lucy di rilevare i crateri confrontandola con le precedenti osservazioni della Luna da parte di altre missioni spaziali”.