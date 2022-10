La strage nel campo di addestramento russo di Belgorod: "fuoco amico" sui soldati di Putin

I due attentatori, uccisi subito dopo, proverrebbero secondo il Cremlino da uno stato appartenente alla Comunità degli stati indipendenti, l'organizzazione internazionale a cui fanno riferimento 9 delle 15 repubbliche ex sovietiche. Sia il consigliere della presidenza ucraina Oleksii Arestovych sia il blogger militare russo Vysoky Govorit hanno scritto che i due proverrebbero dal Tagikistan , ma al momento non ci sono conferme. Arestovych, in un'intervista pubblicata sul canale Youtube dell'ex avvocato delle Pussy Riot Mark Feygin, ha inoltre affermato la sparatoria avrebbe avuto luogo dopo una discussione su temi religiosi . Circa il 93% della popolazione tagika è di fede musulmana sunnita. Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che non ci sono civili né tra i morti né tra i feriti

Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca, due persone avrebbero aperto il fuoco contro un gruppo di soldati , uccidendone almeno 11 , durante un'esercitazione militare in un campo di addestramento a Soloti , nella regione russa di Belgorod , a circa 30 chilometri di distanza dal confine con la regione ucraina di Kharkiv e con l'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk. Le ricostruzioni dell'accaduto, a seconda della fonte, risultano contraddittorie e non è possibile una verifica indipendente. Secondo il sito di informazione indipendente russa Sota , le vittime sarebbero 22 e ci sarebbero 16 feriti.

I deceduti, che Mosca descrive come combattenti volontari, secondo Mash, canale Telegram russo filo-governativo, sarebbero almeno in parte originarie della regione di Bryansk, circa 400 chilometri più a Nord, Meduza, sito indipendente in lingua russa e inglese edito in Lettonia, riferisce che a Soloti vengono inviati molti mobilitati da Bryansk. Un centinaio di loro avrebbero preso parte, all'inizio del mese, a un tentativo di ammutinamento proprio a Soloti, secondo Sota. Inoltre, Il 10 ottobre, sette donne della città di Fotino, poco distante da Bryansk, avevano registrato un videomessaggio a Vladimir Putin denunciando che i loro parenti, mobilitati, erano stati inviati in prima linea senza preparazione.

La testata russa Kommersant riferisce che sia stato attualmente aperto un fascicolo penale per il reato di omicidio plurimo ma che potrebbe presto essere contestato anche il reato di attacco terroristico.

La regione di Belgorod è al centro delle cronache degli ultimi giorni anche per diversi attacchi non rivendicati che hanno colpito infrastrutture civili e militari.