La Supercoppa italiana di volley comincia oggi, cosa aspettarsi e dove vedere le partite

A giocarsi la Supercoppa da oggi, a Cagliari dopo 11 anni, le quattro migliori squadre della stagione scorsa: Lube Civitanova, Sir Safety Susa Perugia, Itas Trentino (campione in carica) e Valsa Group Modena.

Si parte con le semifinali, prima Civitanova-Modena alle 17:30 (in diretta su RaiSport+HD e in streaming su Rainews.it e RaiPlay), poi alle 20:30 Perugia-Trentino (in diretta streaming qui su Rainews.it e su RaiPlay).

Domani invece alle ore 14:00 è in programma la gara che determinerà la terza classificata (in diretta streaming qui su Rainews.it e su RaiPlay) , e alle ore 17:00 la finale che assegnerà il trofeo (in diretta su RaiSport+HD e in streaming su Rainews.it e RaiPlay).



La prima semifinale tra Civitanova campion d'Italia e Valsa Modena è in equilibrio sulla carta, come in campionato. La sfida è secca, la Lube oltre a Zaytsev può contare sull'apporto di Bottolo, neo arrivato, e sulle invenzione di un regista come De Cecco. Per Modena, che arriva dalla sconfitta con Trento in settimana, la ricerca della continuità. Può Giani contare comunque sulle due stelle Bruno e Ngapeth, oltre che su giovani interessanti.



Nell'altra semifinale Trento vuole difendere il titolo vinto lo scorso anno, conta su un gruppo legatissimo e campioni in perfetto feeling come Sbertoli, Lavia, Michieletto oltre ai due centrali serbi Lisinaz e Podrascian.



Perugia è al momento la squadra a punteggio pieno in classifica e sembra una spanna più forte delle altre. Oltre a Leon, ancora non al meglio, l'arrivo di Anastasi alla guida e di uno schiacciatore polacco come Semenieuk, oltre a Giannelli in regia, ha alzato la qualità e gli equilibri della squadra.



Sara a Cagliari un grande spettacolo con i giocatori più forti al mondo pronti ad alzare la coppa.