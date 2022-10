La variante XBB elude gli anticorpi più di ogni altra, in Italia due casi noti

Si sono susseguite in diversi paesi del mondo, nelle ultimi giorni, le segnalazioni di contagi dalla sottovariante XBB di Sars-Cov-2, il virus responsabile di Covid-19. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale: al 17 ottobre si contavano circa 800 campioni di sottovariante XBB sequenziati nel mondo. Due i casi in Italia, secondo la periodica flash survey dell'Istituto superiore di sanità, riferita al giorno 4 ottobre e pubblicata venerdì della settimana scorsa: uno in Abruzzo, sequenziato dal laboratorio di Genetica molecolare dell'università di Chieti, e uno in Friuli Venezia Giulia.

Rilevata per la prima volta ad agosto a Singapore e in Bangladesh, si tratta di un ricombinante tra due sottolignaggi di Omicron 2: BA.2.10.1 e BA.2.75, quest'ultimo noto anche come Centaurus, con 14 mutazioni aggiuntive. “Prove preliminari di laboratorio”, spiega l'Oms, “suggeriscono che XBB sia la variante SARS-CoV-2 con maggiore capacità di evadere anticorpi identificata fino a oggi”. Tuttavia, “non ci sono prove di una maggiore gravità della malattia”.

In Italia, almeno fino a due settimane fa, la variante di gran lunga più diffusa resta Omicron 5, con il 93% dei campioni sequenziati nell'indagine dell'Iss. Omicron 4 è al 4,3% e Omicron 2 al 2,3%. Complessivamente, i contagi hanno iniziato a calare da qualche giorno, ma restano in crescita ricoveri e decessi. La frenata della pandemia, stando ai dati Oms, riguarda in realtà quasi tutto il mondo: fa eccezione la Regione Oms del Pacifico occidentale (che comprende anche la Cina) dove i contagi sono in salita del 11%. Ovunque è Omicron 5 a farla da padrone, con il 78,9% dei campioni sequenziati a livello globale.