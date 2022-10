L’afasia, il disturbo che lascia “senza parole”

La difficoltà di non riuscire a parlare, esprimersi, farsi capire. L’afasia è un disturbo che compromette la vita personale, lavorativa e intacca i rapporti interpersonali. Per chi ne è affetto diventa complicato parlare con gli altri, anche con le persone care. I disagi per i pazienti e le loro famiglie sono tanti. In alcuni casi si può arrivare all’isolamento sociale.

Diventa quindi importante parlarne senza tabù: questo l’obiettivo delle iniziative previste il 15 e 16 ottobre, in occasione della Giornata nazionale promossa dalla Fondazione Carlo Molo, della Federazione delle associazioni italiane afasici e da A.L.I.Ce, l’Associazione per la Lotta all’ictus cerebrale.

L’afasia

Si tratta di un disturbo che colpisce circa il 30% dei pazienti che hanno subito un danno alle aree cerebrali responsabili del linguaggio (prevalentemente l’emisfero sinistro). Le lesioni possono essere causate da un ictus, da un trauma cranico ma anche da un tumore cerebrale o malattie neurodegenerative.

Come conseguenza del danno, le persone afasiche riescono ad articolare i propri pensieri normalmente, ma hanno difficoltà a comprendere ciò che dicono le altre persone, a esprimersi verbalmente, a leggere e a scrivere. In base alle zone del cervello colpite dal danno, alcune componenti del linguaggio possono risultare particolarmente compromesse rispetto ad altre: il grado di difficoltà incontrato nella comprensione e nell’espressione verbale dipende da ogni singola situazione.

Anche l’attore Bruce Willis recentemente ha dichiarato di soffrire di questa patologia.

L’afasia si può manifestare in forme molto diverse tra loro: alcune persone hanno difficoltà quando devono esprimersi verbalmente mentre può rimanere intatta la capacità di comprendere il linguaggio; altre, invece, riscontrano difficoltà quando si tratta di comprendere quello che gli viene detto. La gravità è estremamente variabile e dipende dalla sede e dalla dimensione del danno cerebrale.

Nel nostro Paese, si stimano dai 22mila ai 99mila nuovi casi di afasia all’anno, secondo la Federazione delle associazioni italiane afasici.



Trattamento

La terapia si basa soprattutto sulla logopedia. Il suo successo dipende dalla gravità e dalla dimensione del danno cerebrale.

E’ importante comprendere che la lesione altera il linguaggio ma non l’intelligenza della persona colpita o la sua capacità di provare emozioni.

Consigli per aiutare i pazienti afasici

Ecco alcuni semplici consigli di A.L.I.Ce. Italia per aiutare i caregiver e i familiari ad affrontare alcuni dei principali problemi quotidiani di comunicazione: non parlare alla persona afasica come se ci si stesse rivolgendo ad un bambino; non parlare a voce più alta del normale e velocemente; utilizzare frasi brevi; concedere tutto il tempo necessario per la risposta; rispettare i tentativi senza cercare di anticipare o indovinare le parole; non pretendere che ogni parola sia corretta; avere un atteggiamento attento e disponibile per incoraggiare la comunicazione; essere sicuri che la persona afasica abbia capito il messaggio; fare domande dirette, in modo che si possa rispondere solo con un sì o no o con un cenno della testa; parlare uno alla volta.