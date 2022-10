Minacce di morte contro Liliana Segre nella chat "Sieg Heil"

"Minacce di morte alla senatrice Liliana Segre". Emergono altri dettagli inquietanti dopo l'arresto del 23enne pugliese, indagato per terrorismo internazionale: in una chat su Telegram - chiamata "Sieg Heil", il giovane avrebbe rivolto le minacce diffondendo il messaggio tramite un video.

Il post - così negli atti giudiziari - sarebbe stato trovato dall'Aise, i servizi segreti italiani per l'estero.