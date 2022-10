L'Atalanta batte il Sassuolo 2-1. Notte in testa alla classifica per la Dea

Notte da capolista per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che vince 2-1 contro il Sassuolo e sale in prima posizione a quota 24 punti, in attesa del Napoli.

Un successo gestito da grande squadra - il secondo consecutivo tra le mura amiche -, soprattutto nella ripresa. Da evidenziare le prestazioni di Soppy (due assist) e di Lookman, autore del gol decisivo. Prestazione di livello anche da parte dei neroverdi che però non è servita ad evitare il ko, il secondo consecutivo dopo il 2-1 contro l'Inter.

Il match ha seguito praticamente il copione della vigilia. L'Atalanta ha giocato avvolgendo la manovra, gestendo il possesso del pallone e tentando le imbucate simbolo del gioco di Gian Piero Gasperini. Il Sassuolo ha risposto tenendo la linea bassa e cercando di ripartire in contropiede, un copione simile a quello visto nella sfida dello scorso anno al Mapei Stadium. La gara però si è accesa nell'ultimo quarto d'ora, dopo il contatto Lookman-Frattesi i padroni di casa si sono innervositi, sbagliando tanto soprattutto in contropiede. Lo schiaffo da parte della compagine emiliana è arrivato al 41', con il gol di Kyriakopoulos al volo su assist di D'Andrea.

Per la reazione bergamasca sono bastati 5 minuti, Pasalic è stato in grado di sfruttare l'assist di Soppy da dentro l'area di rigore. Una rete che ha cambiato l'inerzia, soprattutto nel secondo tempo: nel giro di 30 secondi Lookman ha trovato il gol del 2-1 lanciato ancora una volta dall'ex Udinese: prima la sterzata per mettere fuorigioco Erlic, poi la conclusione sotto la traversa praticamente imparabile per Consigli.

La reazione da parte degli ospiti c'è stata, l'occasione più grande è stata creata da Berardi (entrato all'11' della ripresa, ma poi costretto a uscire per infortunio) col solito mancino a giro fermato soltanto dalla traversa della porta difesa da Sportiello. Non è bastato però per fermare un'Atalanta formato Champions: ora la sfida contro la Lazio sarà decisiva per capire se il recente passato è ormai alle spalle.

Tabellino

ATALANTA-SASSUOLO 2-1

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Okoli 6, Demiral 6.5, Scalvini 6; Soppy 7 (37'st Zortea sv), Koopmeiners 6, De Roon 6.5, Maehle 6 (37'st Ruggeri sv); Pasalic 6.5 (20'st Ederson 6); Lookman 7.5 (23'st Boga 5.5), Muriel 6.5 (23'st Hojlund 5.5). In panchina: Rossi, Bertini, Malinovskyi, Djimsiti. Allenatore: Gasperini 7.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, Ferrari 5.5, Rogerio 6; Frattesi 6.5, Maxime Lopez 5.5, Thorstvedt 5.5 (20'st Traore 6); D'Andrea 6.5 (11'st Berardi 6) (34'st Alvarez sv), Pinamonti 5, Kyriakopulos 7 (20'st Henrique 6). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Obiang, Ceide, Antiste, Tressoldi. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova 5

RETI: 41'pt Kyriakopulos, 46'pt Pasalic, 1'st Lookman

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 17.772

Ammoniti: Scalvini, Kyriakopulos, Pinamonti, Thorstvedt, Ferrari.

Angoli: 4-3.

Recupero: 2'pt, 4'st.