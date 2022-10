Le borse chiudono in netto rialzo trascinate dal settore bancario

Borse sull'altalena dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Gli indici europei erano in rialzo, alle 14.30 sono andate in rosso, fino a perdere più dell'1%, e hanno in seguito recuperato. A Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell'1,56%, grazie soprattutto al settore bancario (+2,35% per l'indice Ftse All Share Banks) ed energetico (+2,12% per l'All Share Energy).

In Europa nettamente positive anche Francoforte (+1,51%), Parigi (+1,04%), meno Londra (+0,35%).

Cambio di rotta anche negli Stati Uniti: +1,86% per il Dow Jones, +0,89% per il Nasdaq dei titoli tecnologici, che sono sempre più penalizzati dai rialzi dei tassi.

A Piazza Affari si segnala Mps: ieri +10%, oggi -33%, dopo la pubblicazione dei termini del maxi aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che partirà lunedì 17 ottobre. Il titolo è scambiato a 17,1 euro, dopo che il cda ha fissato le condizioni della ricapitalizzazione che prevede l'emissione delle nuove azioni a un prezzo di 2 euro l'una e con un rapporto di emissione di 374 titoli ogni azione in circolazione. La natura iperdiluitiva dell'operazione, che abbatterà la quota di partecipazione al capitale di chi non sottoscrive l'aumento, ha alimentato le vendite sul titolo.

Il dato sull'inflazione negli Stati Uniti a settembre era l'evento economico più atteso della settimana. La variazione annuale è risultata dell'8,2%: in calo, sì, rispetto all'8,3% di agosto, ma sopra le attese dell'8,1%. E soprattutto l'inflazione di fondo, quella depurata dai beni energetici e alimentari, è balzata al 6,6%. Tutto questo rende più probabile che la banca centrale americana non deceleri nei rialzi dei tassi.



Calo per lo spread Btp/Bund: è a quota 242 punti base (-4), con il rendimento del Btp al 4,71%.

Sul fronte energia, gas in calo a 153,8 euro al megawattora (-3,95%); risale il petrolio Brent a 94,18 dollari al barile (+1,85).