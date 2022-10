Le borse europee peggiorano

Borse in peggioramento a metà pomeriggio, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna -0,40%, fa seguito a un finale della scorsa settimana caratterizzato da tre ribassi consecutivi. Nel resto d'Europa sono di negativi gli indici di Londra (-0,08%) e Parigi (-0,17%), mentre è in leggera controtendenza Francoforte, +0,25%. Negli Stati Uniti indice Dow Jones quasi invariato, Nasdaq dei titoli tecnologici -75 per cento. Il comparto chip è penalizzato da una serie di limitazioni all'export di chip dagli Stati Uniti alla Cina deciso dall'amministrazione Biden. Il titolo Nvidia scede del 3,5%, mentre tra i titoli cinesi quotati anche a New York, Alibaba -2,75%, JD -3,70%.



Gli investitori guardano ai segnali di recessione, riguardo a cui gli ultimi allarmi sono arrivati oggi dal Fondo Monetario Internazionale. Cercano soprattutto di capire le mosse delle banche centrali. La scorsa settimana i rialzi ci sono stati quando sono arrivate brutte notizie da manifattura e servizi e i ribassi quando il mercato del lavoro statunitense è risultato più in salute del previsto.



Sul fronte energia il petrolio Brent interrompe la corsa della scorsa settimana, dopo il taglio di 2 milioni di barili al giorno deciso dall'Opec+, il Brent si mantiene sostanzialmente stabile vicino a 98 dollari al barile. Il gas invece è sceso la scorsa settimana di 30 euro al megawattora, oggi lieve risalita, a quota 158,2 euro, +1,3%. A Piazza Affari maggiori rialzi per Buzzi Unicem (+2,6%) e Cnh Industrial (+2,3%), maggiori ribassi per Telecom Italia (-2,8%) e Saipem (-4%).