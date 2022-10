Le borse europee virano in positivo a metà seduta

Le borse attendono il dato sull’occupazione negli Stati Uniti per capire se la Federal Reserve ammorbidirà la linea dura contro l’inflazione. La banca centrale Usa sembra intenzionata a un nuovo aumento dello 0,75% nella prossima riunione di novembre, anche a costo di rallentare l’economia. Una prospettiva che non piace ai mercati che oggi in Europa vedono gli indici piuttosto volatili.

Milano, dopo diversi cambi di segno, sale ora dello 0,21%, meglio di Londra e Parigi, mentre Francoforte cede lo 0,14%, dopo il calo della produzione industriale ad agosto oltre le previsioni.

La prospettiva del rialzo dei tassi fa salire i rendimenti dei titoli di stato. Il nostro Btp decennale è al 4,61% (ieri 4,51%), mentre lo spread con i Bund tedeschi si allarga a 245 punti base.

Sul versante delle materie prime continua salire il prezzo del petrolio, dopo la decisione del taglio della produzione deciso dall’Opec+. Il Brent del Mare del Nord 94 dollari al barile segna un progresso dell’11% in una settimana. Scende invece a 162 euro al megawattora il gas naturale che da un venerdì all’altro registra un -14%.