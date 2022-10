Le borse frenano in Europa e negli Usa

Partenza negativa per Wall Street: il mini rally delle ultime sedute sembra essersi già sgonfiato. Il Dow Jones è in calo dello 0,11% e il Nasdaq dello 0,80%, questo nonostante l'ottima performance di Netflix (+13,5%) dopo gli ultimi risultati presentati. In Europa le piazze finanziarie procedono tutte in territorio negativo. Milano perde oltre mezzo punto ed è maglia nera, Francoforte cede lo 0,44%, Parigi e Londra allineate a -0,35%. Le prospettive economiche di recessione non sono certo aiutate dagli ultimi dati dell'inflazione nell'eurozona (+9,9%). Il gas naturale - protagonista di una costante discesa sul mercato ttf di Amsterdam negli ultimi giorni - cala ancora a 111,7 euro per megawatt/ora. Il rialzo delle quotazioni del gas (triplicato quest'anno rispetto al livello del 2021) avrebbe sottratto circa un punto percentuale alla variazione del Pil del 2022: è la stima contenuta nell'ultima nota sulla congiuntura dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Una delle poche certezze di questa incerta seduta è la forza del "super dollaro" contro le altre monete. L'euro è ancora debole contro il biglietto verde e si scambia a 0,9773.