Le borse peggiorano, -2% per Piazza Affari. Il gas riprende a salire

Fine del rimbalzo di inizio settimana per le borse europee. Ieri +3,42% per Piazza Affari, oggi a metà seduta -2,06 per cento. Nel resto d'Europa calo dell'1,40% per Londra, dello 0,90% per Francoforte e Parigi.

Il rimbalzo di inizio settimana è stato dovuto secondo molti analisti a una serie di dati negativi arrivati dall'economia reale e alle aspettative degli investitori che le banche centrali possano rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi. Oggi il calo delle borse si accompagna però a nuovi dati in ribasso sull'economia reale: l'indice Pmi Servizi nell'Eurozona è sceso da 49,8 a 48,8, in Italia da 50,5 a 48,8, in entrambi i casi sotto quota 50, il confine tra contrazione e crescita.

Anche negli Stati Uniti ieri secondo giorno di salita (Dow Jones +2,80%, Nasdaq +3,34%) e oggi future in calo di circa un punto percentuale. Mentre in Asia la salita è proseguita anche stanotte.

Sul fronte energia la reazione alla notizia della ripresa delle forniture del gas attraverso Tarvisio è stata ondivaga: il prezzo, che era partito in salita a quota 166 euro al megawattora, è sceso fino a 157 euro, per poi risalire a 165 euro.

Il petrolio Brent è tornato sopra i 91 dollari al barile. Oggi a Vienna si riunisce l'Opec Plus e le indiscrezioni parlano di una riduzione della produzione di uno o due milioni di barili al giorno.

La prospettiva di una minore stretta sui tassi ha fatto scendere anche i rendimenti dei titoli di Stato: -18 punti base ieri per il Btp italiano a 10 anni. Oggi rendimento in salita di 15 punti base, a quota 4,32%, spread Btp/Bund in salita di 5 punti base a quota 237.

Sotto i riflettori poi il titolo di Twitter: +22% ieri sera, dopo la conferma da parte della società che Elon Musk, il numero uno di Tesla, ha riproposto l'offerta già presentata ad aprile per il social network. Offerta da 44 miliardi di dollari, a quota 54,20 dollari ad azione. Il mercato sembra crederci perché il prezzo è già arrivato a 52 dollari. A luglio l'offerta era stata ritirata perché Musk aveva posto dubbi sul numero di bot in rapporto ai veri utenti del social network. Ne era seguita una causa, che è in corso