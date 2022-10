Le borse peggiorano nel pomeriggio. La Bank of England costretta a intervenire nuovamente

Mercati in netto calo anche oggi: a metà pomeriggio -1,40% per l'indice Ftse Mib di Milano, dove si segnalano in negativo Hera, -4,30%, Amplifon, -3,44%, Telecom Italia, -3%. StMicroelectronics -3,10%: tutto il settore dei microchip nel mondo è in calo dopo i limiti decisi dalle autorità statunitensi all'export dei microprocessori verso la Cina.



Fuori dall'Italia: scendono di poco più dell'1% gli indici di Londra e Francoforte, -0,76% Parigi; negli Stati Uniti Dow Jones -0,10%, peggio il Nasdaq dei titoli tecnologici, -1,27%.



Previsioni di frenata sull'economia globale sono arrivati oggi da Fmi e Ocse. Il Fmi ha ridotto le sue previsioni di crescita globale per il prossimo anno al 2,7%, dal 2,9% di luglio e dal 3,8% di gennaio, aggiungendo che vede una probabilità del 25% che la crescita rallenti a meno del 2%.



Sull'atteggiamento che terranno le banche centrali si avranno degli indizi domani, quando saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed, la banca centrale americana. Il dato più importante della settimana sarà però giovedì alle 14.30 ora italiana, quello sull'inflazione negli Stati Uniti.



Sul fronte delle materie prime, dopo un calo attorno alle 16, il gas torna a salire: è a 158 euro al megawattora, +2,1% rispetto a ieri. Scende invece bruscamente, per i timori di recessione, il petrolio: il Brent torna a 94,1 dollari al barile, -2,20% rispetto a ieri.



Sul mercato dei titoli di Stato, oggi nuovo intervento della Bank of England per stabilizzare il mercato finanziario. Il "Gilt" britannico decennale ha un rendimento al 4,25%, 1 punto base in meno rispetto a ieri. In un mese l'incremento è stato di 137 punti base. In un anno di 327 punti base, contro i 246 della Germania e i 381 dell'Italia.